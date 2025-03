Fußball: Wer macht’s in Schliengen?

Erfolg hatte durchaus auch sein Nachfolger Jürgen Andres, der Platz im Tabellenmittelfeld war aus sportlicher Sicht völlig in Ordnung. Zu einer Trennung kam es allerdings dennoch. Bereits am vergangenen Wochenende beim 2:0 in Waldshut hatten mit Yannick Klucker und Jonas Ernst zwei Schliengener Spieler das Kommando an der Seitenlinie interimsmäßig inne. Klucker und Ernst können der Mannschaft zurzeit nicht auf dem Platz helfen, beide erlitten einen Kreuzbandriss. Klar ist, dass das junge Duo auch beim Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen die SG FC Wehr-Brennet an der Seitenlinie stehen werden.

„Noch gibt es nichts zu vermelden. Im Laufe der nächsten zwei bis drei Wochen soll eine endgültige Entscheidung getroffen werden, wie es weitergeht“, informiert Klucker, der auch als Sportlicher Leiter tätig ist. Gespräche mit potenziellen externen Trainerkandidaten gäbe es nicht. „Wir wollen eine interne Lösung.“ Ob Klucker, der hofft, in einem Jahr wieder die Kickschuhe schnüren zu können, bis zum Saisonende die Sportfreunde sogar coachen wird, sei zumindest nicht ausgeschlossen. „Wir würden uns aber schon eher eine Lösung für die Rückrunde wünschen, die auch zur neuen Saison weitermacht.“