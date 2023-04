Fußball Wer regiert nun im Kandertal ?

Die Wittlinger verpassten am Ostermontag knapp den Einzug ins Bezirkspokal-Finale. Beim VfB Waldshut setzte es eine 2:3-Niederlage. Zwei Tage zuvor hatten die Kandertäler den SV Buch mit 2:1 in die Schranken verwiesen. „Es hat schon ein, zwei Tage gebraucht, um das Pokal-Aus zu verdauen. Das ist doch klar“, lässt Trainer Fabio Muto wissen. „Wir haben in Waldshut eine sehr ordentliche zweite Halbzeit gespielt. Im letzten Drittel fehlte uns aktuell aber die Effizienz.“ Ein paar Tage zum Verschnaufen gab Muto seiner Mannschaft nach der Begegnung in Waldshut. Spätestens seit Donnerstag ist der volle Fokus nun aber auf das Spiel in Binzen gerichtet. Nicht mit dabei sein wird Astrit Adilovski. Fraglich ist der Einsatz von Torhüter Marco Hermann. Für ihn stünde Betim Berisha zwischen den Pfosten bereit.