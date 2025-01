Fußball: Wer rockt die Bezirksliga?

Stetten rüstet sich für eine Aufholjagd

TuS Lörrach-Stetten, 4. Platz: An externen Neuzugängen vermeldet der TuS Lörrach-Stetten Maxim Strauss (TuS Binzen, 20), der bereits Landesliga-Luft schnuppern durfte, und Pa-Ousman Grether (FC Neuenburg, 25). „Zusätzlich sollen in Absprache mit der Jugendabteilung Eigengewächse der A-Junioren in der Rückrunde dabei sein“, verrät Trainer Sascha Müller. Der restliche Mannschaftskern bleibt bestehen, gut möglich also, dass die Blau-Weißen weiterhin eine gefährliche Truppe im Aufstiegskampf bleiben.

SF Schliengen, 6. Platz: Kräftig aufgerüstet haben die Sportfreunde in der Winterpause. Gleich vier ehemalige Spieler laufen in der Rückrunde wieder für die SFS auf: Tim Merstetter (23) und Florian Kessler (27) wechseln beide von Landesligist SV Ballrechten-Dottingen. Jonas Ernst (TuS Obermünstertal, 28) sowie Nils Dosenbach (SpVgg Bamlach/Rheinweiler, 18) komplettieren das Neuzugangs-Quartett.

SV Herten, 10. Platz: Auf der Torwartposition hätten sich die Grün-Gelben gerne noch personell etwas verbreitert, doch „da ist es immer schwer, jemanden zu finden“, gibt SVH-Sportdirektor Remo Laisa preis. Bis auf den Abgang von Yannik Böhler zum Herbstmeister aus Wittlingen gibt es im Hertener Lager keinerlei Veränderungen. „Grundsätzlich sei man mit der Breite und Stärke des Kaders sehr zufrieden“, bekennt Laisa.