Fußball „Werden nicht den Knüppel rausholen“

Frage: Setzen Sie im Training nun vielleicht auch mal einen neuen Reizpunkt. Ein eiter so kann es ja nicht geben, oder?

Wir besprechen uns immer im Nachgang, werden jetzt aber auch nicht gleich den Knüppel herausholen und alles, was war und ist, in Frage stellen. Die Stimmung im Team ist weiterhin gut. Alle wissen, dass es nun wieder an der Zeit ist, den Platz als Sieger zu verlassen.

Frage: Am kommenden Wochenende gastiert der FC RW Weilheim im Jogi-Löw-Stadion. Da erwartet wohl jeder einen Sieg. Macht das die Aufgabe nur noch komplizierter?

Es spielt keine Rolle, wer der Gegner ist. Wir müssen das Maximum aus uns herausholen und die Unsicherheit in manchen Aktionen ablegen. Dann bin ich sicher, dass wir auch wieder Erfolg haben werden. Am besten natürlich schon an diesem Samstag.