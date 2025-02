Fußball: Wichtiger Teil eines spannenden Projekts

Seit etwas mehr als drei Jahren hat der VfB eine Frauenabteilung. Und diese soll sich Schritt für Schritt nach vorn entwickeln. Nächster Step nach dem Aufstieg aus der Oberliga wäre dann die 2. Bundesliga. „Ich finde es cool, so früh bei diesem Projekt mit dabei zu sein“, so Glaser, die für den VfB auch in Grundschulen unterwegs ist und dort Sportstunden gibt.

Beim FC Stade Nyonnais schnürte sie ihre ersten Kickschuhe, über den FV Lörrach ging es dann in die Jugendabteilung des SC Freiburg, ehe sie beim FC Basel gegen das runde Leder trat und dort im September 2014 ihr Debüt in der Nationalliga A feierte - und gleich traf.

Nach dem Abi am Hans-Thoma-Gymnasium zog es die Lörracherin 2016 in die USA. Dort studierte sie an der California State University in Fresno Kinesiologie und Sportwissenschaften und lief 39-mal für das Collegeteam der Bulldogs auf. 22 Tore durfte sie dabei verbuchen.