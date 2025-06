Fußball: „Wie ein Vertrauensbruch“

Abstiegssituation nach wie vor noch nicht entschieden

Das hängt davon ab, wie Laufenburg und Wehr-Brennet in ihren Aufstiegsrunden abschneiden. Die Möglichkeit besteht, dass sowohl Stetten II als auch Eggingen zusammen die Klasse halten, beide können aber auch gemeinsam absteigen. Müssen in der Bezirksliga letztlich nur zwei Mannschaften runter - dafür muss entweder Laufenburg oder Wehr-Brennet der Aufstieg gelingen - spielt der Sieger des Duells weiter in der Kreisliga A, der Verlierer steigt ab.