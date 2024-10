Fußball: Wie läuft’s diesmal für den SV Weil?

Der FC Tiengen kann nach dem verdienten Sieg in Binzen durchaus selbstbewusst in das Duell mit Weil gehen. Denn: Die letzten drei Meisterschaftsspiele hat der Fußball-Klub aus der Doppelstadt am Hochrhein ausnahmslos gewonnen. Vor dem Sieg in Binzen gewannen die Tiengener das Heimspiel gegen Herbolzheim 6:3 und das Auswärtsspiel gegen den SC Wyhl 4:3. Auch die Bilanz spricht klar für Tiengen. „Wenn’s gegen Tiengen geht, haben wir in jüngster Vergangenheit nur verloren. Ich bin mal gespannt, wie’s diesmal läuft“, sagt Perseus Knab, der Sportliche Leiter des SV Weil.