Fußball: Wie stellt Coach Müller auf?

Bei seinem erst zweiten Bezirksliga-Spiel überhaupt traf Kidmose gleich doppelt. „Er kommt aus der A-Jugend und hat sehr viel Talent, wie die ganzen anderen Jungs aus unserer Jugend“, sagt TuS-Coach Sascha Müller. „Klar ist aber auch, dass der Aktivbereich noch einmal eine andere Hausnummer ist. Wichtig ist, dass diese Jungs Geduld mitbringen.“ Über die generelle Entwicklung des Nachwuchses an der Tullastraße zeigt sich Müller selbstverständlich äußerst erfreut: „Wir arbeiten alle zusammen. Jeder, der im Verein oder im Umfeld tätig ist, hat seinen Teil für diesen Erfolg beigetragen.“ Dass so viele Junge gerade eingesetzt werden, liegt unter anderem auch daran, dass der Verein unbedingt die zweite Mannschaft in der Kreisliga A-West halten möchte. Daher helfen nun immer mal wieder Spieler aus der „Ersten“ beim Team von Andreas Schatz aus.

Einerseits kostet das möglicherweise den einen oder anderen Punkt in der Bezirksliga, ermöglicht den Talenten auf der anderen Seite aber auch schon, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Wie der TuS an diesem Wochenende mit dem Personal umgehen wird, ist spannend. Denn für die Müller-Elf steht das prestigeträchtige Duell mit Spitzenreiter FC Wittlingen auf der Agenda. „Gegen Wittlingen geht es immer rund. Da spielt auch der Tabellenplatz keine Rolle. Wichtig ist, dass wir wieder eine vernünftige Rolle für beide Mannschaften finden. Der Verein steht über allem und daran ändert auch das Spiel gegen Wittlingen nichts“, erklärt Müller.