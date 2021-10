Fußball Wie verhält sich Zell als Erster?

In ganz anderen tabellarischen Sphären bewegt sich der Bosporus FC Friedlingen. Bislang schlägt für die Mannschaft von Trainer Deniz Aytac lediglich ein Sieg zu Buche. Doch die Tendenz bei den Grenzstädtern geht in die richtige Richtung. Zuletzt musste sich Bosporus aber dennoch zweimal knapp geschlagen geben. „Wenn die Jungs wollen, können wir in der Liga jeden schlagen, aber wir müssen es eben auch wollen. Darauf kommt es an“, legt Sportchef Riza Bilici den Finger in die Wunde und fügt hinzu: „Das fehlt bei uns einfach noch. Wenn wir knapp führen, müssen wir alle zusammen das Ergebnis halten. Bei uns stehen aber noch vier Leute vorne und hoffen auf den Lucky Punch. Bekommen wir das noch einmal hin, werden wir erfolgreich sein.“

Nichtsdestotrotz kommen die Friedlinger als klarer Außenseiter in den Brühlpark. „Wir können in Zell nur gewinnen. Für mich ist diese Mannschaft der absolute Favorit auf die Meisterschaft. Sie spielen echt klasse, und Michael (Michael Schwald; Anm. d. Red) macht es wirklich genial. Davor ziehe ich meinen Hut.“ Zum letzten Mal in diesem Jahr stand Daniel Mundinger am vergangenen Wochenende auf dem Platz. Der Defensivspezialist wurde am Dienstag am Knie operiert – und stellte sich dennoch zwei Tage zuvor noch einmal in den Dienst der Mannschaft. Das gibt es wohl auch nicht so häufig. „Er wollte der Mannschaft unbedingt noch einmal helfen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar“, macht Bilici deutlich.