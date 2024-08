Fußball Wie viel TV-Geld es diese Saison gibt - und in Zukunft?

Bereits vor dem ersten Erstliga-Anpfiff an diesem Freitag in Mönchengladbach wissen die Proficlubs relativ genau, wie viel Geld sie in den kommenden Monaten aus den Erlösen der nationalen und internationalen TV-Vermarktung erhalten. Rund 1,212 Milliarden Euro schüttet die DFL in dieser Spielzeit allein aus den nationalen Einnahmen an die 36 Proficlubs aus. Dazu gibt es rund 214 Millionen Euro aus der Auslandsvermarktung.

Der Zweite ist nur Elfter

Den größten Anteil der Ausschüttungen erhalten die Bayern. Dahinter folgen ungefähr gleichauf Borussia Dortmund und Meister Bayer Leverkusen mit jeweils rund 90 Millionen Euro. Der Tabellenzweite VfB Stuttgart muss sich dagegen mit etwa 56 Millionen Euro und Platz elf im TV-Geld-Ranking begnügen, wie das Portal "fernsehgelder.de" errechnet hat. Das gilt als seriös und genau, wie es in der Liga heißt.