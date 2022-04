Fußball Wieder eine ellenlange Ausfallliste

Der FVL trifft heute auf einen ausgeruhten Gegner. Das letzte Oberliga-Spiel bestritt Bruchsal am 26. März und musste sich damals Dorfmerkingen mit 2:4 geschlagen geben. Anschließend fielen die Partien gegen Bietigheim-Bissingen (Wintereinbruch) und Göppingen (Corona) aus.

So finden sich die Nordbadener vor dem Gastspiel in Lörrach mit lediglich 24 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Im Grütt steigt also heute Abend ein Kellerduell.

Neben dem FV Lörrach-Brombach, der als abgeschlagener Tabellenletzter dem Abstieg am Saisonende nicht entgehen wird, müssen aus Südbadener Sicht auch der SV Linx (33 Punkte) und Freiburger FC (32) weiterhin um den Ligaverbleib bangen. Aktuell stehen beide Klubs als Vierzehnter und Fünfzehnter auf einem vermeintlichen Abstiegsplatz im Zwanzigerfeld. Und auch der SV Oberachern (33) steckt als Zwölfter noch mitten im Abstiegskampf. Allerdings ist für das südbadische Trio der Ligaverbleib greifbar. Denn der Abstand zum rettenden Ufer ist minimal. Deshalb sind auch noch der SSV Reutlingen (33) und SU Neckarsulm (36) in der Verlosung.

Die abstiegsbedrohten Klubs in der Verbandsliga würden es natürlich sehr begrüßen, wenn alle drei bedrohten Oberliga-Vereine sich retten und nur Lörrach-Brombach absteigen würde. Im optimalen Fall müssten dann in der Verbandsliga Südbaden nur die letzten Vier runter. In allen anderen Varianten sind es fünf Absteiger. Eventuell müsste dann die Verbandsliga erneut mit mehr als 16 Mannschaften in die neue Runde gehen.