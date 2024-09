Fast hätte der FC Schönau die ersten drei Punkte geholt. Aber eben nur fast. Mit 2:0 lagen die Schützlinge von Trainer Manfred Knobel am vergangenen Wochenende in Schliengen in Führung, um sich am Ende doch noch 2:2 zu trennen. Immerhin ist er da, der erste Zähler. „Meine Spieler haben gekämpft und alles gegeben. Das ist das Wichtigste. Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen müssen und nicht zwei zurück. Das haben wir gemacht“, erklärt der Schönauer Übungsleiter, der mit seinem Team am Samstag, 19.30 Uhr, den FC Wittlingen im heimischen Jogi-Löw-Stadion empfängt. „Bekommen wir es hin, dass wir am Samstag wieder einen Schritt nach vorne machen, bin ich mir sicher, werden es die Wittlinger schwer haben, in Schönau zu gewinnen. Wir müssen daran glauben, dass wir gegen Wittlingen gewinnen können. Dann haben wir auch eine Chance“, betont Knobel. Verzichten müssen die Gastgeber am Wochenende auf Niklas Lais, Leon Hesselbarth sowie den gesperrten Stefan Steinebrunner. Die Schönauer werden am Samstag im Rahmen eines Sponsorenlaufs übrigens einmal mehr Spenden für die Sanierung des in die Jahre gekommenen Kunstrasens sammeln. Zum ersten Mal Punkte liegen lassen hat der FC Wittlingen im Heimspiel gegen die SG FC Wehr-Brennet. Mit 13 Zählern stehen die Kandertäler aber nach wie vor punktgleich mit dem TuS Lörrach-Stetten an der Tabellenspitze. In Schönau erwartet Trainer Fabio Muto ein „sehr intensives, zweikampfbetontes Spiel“. Beim Gastspiel im Oberen Wiesental muss nicht geglänzt werden. Was zählt, ist am Ende das Ergebnis. „Ich kann mir vorstellen, dass Schönau gallig und giftig sein wird. Da müssen wir dagegen halten.“ Eine deutlich größere Rolle nimmt heuer wieder Patrick Streule ein. Der Routinier, inzwischen 33 Jahre alt, kommt in dieser Saison schon auf fünf Spiele in der Bezirksliga. Das sind jetzt schon zwei mehr als in der kompletten Vorsaison. Streule erzielte überdies zwei Treffer. Personell kann Muto indes auch am sechsten Spieltag aus einem breiten Kader schöpfen