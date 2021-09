Fußball Wieder mehr personelle Auswahl

FC Wallbach (13.) – FC Schönau (4.); Sa.; 16 Uhr: Mit 15 Punkten befindet sich der FC Schönau im oberen Tabellendrittel. Zuhause sind die Kicker aus dem oberen Wiesental in dieser Saison noch nicht zu bezwingen gewesen. Auf des Gegners Platz kann der FCS allerdings durchaus noch eine Schippe drauflegen, auch wenn das letzte Gastspiel bei der U23 des FV Lörrach-Brombach von Erfolg gekrönt war. Gespannt darf man auf die Reaktion der Wallbacher sein, die vor Wochenfrist mit 0:8 bei der SG Mettingen/Krenkingen untergingen. „Sie werden sicher auf eine Reaktion aus sein“, meint Schönaus Trainer Christian Lais, der auf den einen oder anderen Spieler verzichten muss.

SG FC Wehr-Brennet (11.) – FC Hochrhein (6.); So.; 15 Uhr: Drei Niederlagen in Serie kassierte die SG FC Wehr-Brennet zuletzt. Die Formkurve zeigte aber bei der knappen Niederlage in Schönau aber wieder nach oben. Auch personell hat das SG-Trainerduo Urs Keser und Sascha Dreher mehr Auswahl. „Deshalb sind wir guter Dinge. Wir wissen aber natürlich auch, dass wir gegen Hochrhein mal wieder gewinnen sollten“, lässt Keser wissen. Einer, der in Schönau positiv in Erscheinung trat, war Stürmer Semih Kilic. Der 25-Jährige traf nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum Anschlusstreffer. „Er hat das gut gemacht und in dieser Woche auch bei uns trainiert.“

Bosporus FC Friedlingen (16.) – FC RW Weilheim (12.); So.; 15 Uhr: Nach ganz schwachen Spielen zu Saisonbeginn hat sich der Bosporus FC in den vergangenen Wochen stetig gesteigert, zu einem Sieg hat es allerdings noch nicht gereicht. „Drei Punkte sind gegen Weilheim jetzt ein absolutes Muss“, gibt Sportchef Riza Bilici die Richtung vor.

Die Grenzstädter können wieder auf deutlich mehr Spieler zurückgreifen. Lediglich Burhan Cagin und Mohamad Kassem müssen passen. „Das wird sich auf dem Platz bemerkbar machen“, ist sich Bilici sicher.

„Jeder Spieler sehnt sich nach dem ersten Saisonsieg. Das war schon in Efringen zu sehen.“ Im „Hölzele“ trennte sich Bosporus vom TuS Efringen-Kirchen vor acht Tagen 2:2-Unentschieden.