Die Schützlinge eines einmal mehr nicht zufriedenen Trainers Peter Johann trennten sich von der Verbandsliga-Reserve aus der Breisgau-Metropole mit 2:2. „Für drei Punkte war es erneut zu wenig. Am Ende mussten wir sogar noch zufrieden sein, dass es wenigstens ein Punkt geworden ist“, betonte Johann im Nachgang der Partie. Dabei fing es für die Gastgeber eigentlich perfekt an, Nach einem herrlichen Spielzug über mehrere Stationen vollendete Tim Schillinger gekonnt. Das 1:0 (5.) gab den Gastgebern aber keine Sicherheit. Im Gegenteil. Die U23 des Freiburger FC hatte Feldvorteile und machte das bessere Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit fiel dem VfR im Spiel nach vorne nicht mehr viel ein. Das nutzten die Gäste weidlich aus, drehten durch die beiden Treffer von Niclas Strohm (57./73.) die Partie. Schließlich war es Tim Schillinger, der in der 87. Minute mit einem verwandelten Elfmeter, der an ihm verschuldet worden war, noch das 2:2 erzielte.