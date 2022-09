Fußball Wiederaufstieg durchaus ein Thema

Von Fabian Schreiner

Lörrach. Eine völlig verkorkste Spielzeit hat der FV Lörrach-Brombach II hinter sich. Der Abstieg aus der Bezirksliga war letztlich unvermeidbar. Viele Experten trauen den Grütt-Kickern in dieser Saison nun aber eine Top-Platzierung zu. Auch Trainer Thorsten Meier gibt sich optimistisch: „Ich hoffe schon, dass wir am Ende einen Platz zwischen eins und sechs erreichen können.“ Heißt also: Der direkte Wiederaufstieg ist bei der Verbandsliga-Reserve ein Thema. In den ersten beiden Duellen konnte man zumindest schon mal erahnen, dass mit dem FVLB in dieser Saison wohl zu rechnen ist, auch wenn vor allem beim 3:1-Auswärtssieg zum Auftakt gegen den TuS Kleines Wiesental zahlreiche Spieler aus der ersten Mannschaft mit dabei waren. Zuletzt musste sich die Meier-Elf allerdings mit 3:5 gegen den TuS Lörrach-Stetten geschlagen geben. „Da haben wir aber auch viele Dinge richtig gemacht. Zu Beginn der Vorbereitung hätten wir nicht gedacht, dass wir gegen Stetten eine Chance haben werden. Jetzt haben wir dort sogar geführt“, erklärt Meier. Seine junge Mannschaft besteht vorrangig aus Spielern der letzten U21 und U23. Ein Spieler stieß aus der U19 hoch. Ansonsten kann Meier immer wieder auch auf Spieler der „Ersten“ zurückgreifen. „Das ist ein großes Plus.“ Nach zwei Auswärtsspielen empfängt der FVLB nun am Sonntag, 15.30 Uhr, den FC Hauingen zum ersten Heimspiel der Saison. „Erst Stetten, jetzt Hauingen. Das ist wieder ein richtiger Gradmesser für uns“, freut sich Meier auf die Partie.