Fußball Wihler trifft im Spitzenspiel doppelt

SF Schliengen – FSV Rheinfelden II

In einem ansehnlichen Kreisliga-Spiel feierten die Sportfreunde Schliengen einen 2:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den FSV Rheinfelden II. Sowohl die Gastgeber als auch die Landesliga-Reserve hatten ihre Chancen. Dustin Volkmann und Patrick Boccardo verpassten die Führung für Rheinfelden im ersten Abschnitt. Für Schliengen war es David Held, der die beste Möglichkeit hatte. Es dauerte aber bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, bis die Heimfans den ersten Treffer bejubeln durften. Schiedsrichter Ralf Brombacher zeigte nach einem Foul auf den Punkt. Tom Wihler behielt die Nerven und brachte Schliengen mit 1:0 in Führung. Der FSV zeigte sich davon nur wenig beeindruckt und ging sofort auf den Ausgleich. SF-Keeper Nils Lehmann hatte da allerdings etwas dagegen. Einen Kopfball von Volkmann lenkte er mit einer starken Parade an die Latte. Es blieb bis tief in die Nachspielzeit beim knappen Ergebnis. Die Rheinfelder warfen noch einmal alles nach vorne, auch Schlussmann Julian Häusel war bei einem Eckball noch mit vorne dabei. Das nutzte Wihler eiskalt aus, der den Ball schließlich aus gut und gerne 25 Metern ins leere Tor zur Entscheidung beförderte. „Für mich geht der Sieg unterm Strich in Ordnung. Dennoch möchte ich auch Rheinfelden ein Lob aussprechen. Sie haben uns alles abverlangt“, erklärt SF-Coach Alex Schöpflin. Neben Doppelpacker Wihler überzeugten bei den Hausherren Jonas Lösle, Marvin Tröndlin und Nils Lehmann. „Insgesamt war es aber eine super Mannschaftsvorstellung.“ Für den FSV war das nun bereits die dritte Auswärtsniederlage in Serie. Die gute Ausgangslage nach der Hinrunde verspielt Rheinfelden gerade ein wenig.