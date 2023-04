Fußball Wille, Teamgeist und Herz nun gefragt

Für Hilpüsch gilt es nun zunächst einmal, die Mannschaft in der Bezirksliga zu halten. Keine einfache Aufgabe. Die Efringer rangieren derzeit auf dem vermeintlichen ersten Abstiegsplatz. „Wir wollen die Jungs nun mit den Basics ausstatten. Wille, Teamgeist und Herz, das muss zu sehen sein. Das ist die Marschroute für das Wochenende“, so Hilpüsch, der bei seiner Mannschaft regelrecht ins Schwärmen gerät: „Wir haben einen unfassbaren Teamgeist und einen super Zusammenhalt. Auch nach dieser schweren Entscheidung hat das Team eine super Reaktion gezeigt. Ich bin ein absoluter Fan dieser Mannschaft, eine geile Truppe.“ Im direkten Duell mit den Hertenern muss Hilpüsch, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, auf Kevin Keller und Max Wechlin verzichten. „Lamentieren bringt nichts. Wir werden am Sonntag ein Feuerwerk zünden. Die Jungs sind heiß.“