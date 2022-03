Fußball „Wir haben zu ungenau agiert“

Es wäre also noch genug Zeit gewesen, um im zweiten Durchgang das Spiel zu drehen. Der FVLB machte defensiv seine Sache deutlich besser, stand in der Abwehr stabiler. Zweimal ließ das Schlusslicht in den zweiten 45 Minuten nur etwas zu. In beiden Situationen schlugen die Löchgauer allerdings eiskalt zu, sodass die Partie nach etwas mehr als einer Stunde entschieden war.

Offensiv lief beim FVLB wie schon in der Vorwoche beim 0:4 gegen Heidelberg-Kirchheim wenig zusammen. Nur David Muck und Maurice Muslic näherten sich mit ihren Torabschlüssen dem Löchgauer Gehäuse einmal an. „Wir haben insgesamt im Passspiel zu ungenau agiert. Unter Druck haben wir da noch große Probleme. Auch am Positionsspiel müssen wir weiter arbeiten, um mehr Optionen auf dem Platz schaffen zu können. Dennoch wird es auch wichtig sein, dass wir die guten Minuten, die wir in Löchgau hatten, auch mitnehmen“, zog Weiß Bilanz.