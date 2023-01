Fußball „Wir sind stolz, was die Jungs hier geleiset haben“

Der Start in das Hallenturnier in der Wintersbuckhalle verlief aus Sicht des FC Bayern nicht gerade optimal. Mit 0:2 unterlagen sie dem SC Freiburg, waren noch nicht so wirklich im Turnier angekommen. Doch der spätere Turniersieger steigerte sich im Laufe des Turniers, war spätestens nach dem 6:0 gegen die U13 des FVLB im Wettbewerb angekommen.

Auch wenn die Auswahl des FV Lörrach-Brombach in der Halle nur den ehrenvollen zwölften Rang belegte, so war das Fazit von Floyd Kleinhans mehr als zufriedenstellend: Der Gastgeber selbst war hier und da vom Tempo einfach überfordert. Nicht nur, dass die zahlreichen Helfer für einen reibungslosen Ablauf des Turniers in der Wintersbuckhalle gesorgt hatten, auch die Spiele war von Beginn an technisch anspruchsvoll und technisch auf einem sehr hohen Niveau. „Es war ein überragendes Turnier. Die Spiele waren von der Intensität her sehr hoch. Es war sehr viel Tempo in den Partien, aber auch schon die Körperlichkeit. Bis auf ganz wenige Dinge waren es alles sehr faire Partien“, lautete das Fazit von Kleinhans im Bezug auf die Begegnungen in der Halle. „Die Bayern sind ein verdienter Sieger. Sie haben sich gesteigert. Nach dem ersten Spiel hatte sie niemand auf der Liste gehabt.“