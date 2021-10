Fußball „Wir waren heute komplett unterlegen“

Nach dem Wechsel hatte der FVLB mehr vom Spiel und besaß auch zwei gute Einschussmöglichkeiten. Doch in beiden Szenen (60./64.) fehlte dem eingewechselten Gianfranco Disanto die letzte Konsequenz im Abschluss. Ein Konter führte in der 72. Minute zum 3:0 durch Lukas Lienhart. In der verbleibenden Zeit erlahmte die Gegenwehr der Gäste vollends. Einwechselspieler Julian Schiffmann erhöhte in der Nachspielzeit gar auf 4:0.

Angesichts der deutlichen Niederlage wollte FVLB-Trainer Erkan Aktas nach dem Spiel auch nichts beschönigen: „Wir waren heute dem Gegner komplett unterlegen. Ganz klar, dieser Auftritt heute war ein Rückschritt. Es hat heute an allem gemangelt, an der Einstellung, dem Willen und auch an der Physis. Darüber müssen wir am Freitag im Training reden.“

Tore: 1:0 (32.) Rodewald, 2:0 (42.) Aygün, 3:0 (72.) Lienert, 4:0 (90.+3) Schiffmann. SR: Bollheimer (Reichenbach). Z.: 200.

TSV Ilshofen: Wieszt – Schmelzle, Egner, Aygün, Mbodji, Rodewald (59. Lindner), Lausenmeyer (78. Esau) , Kurz, Rummler (91. Schiffmann), Wilske (85. Stüber), Lienert.

FV Lörrach-Brombach: Lüchinger – Sevinc, Pinke, Riede, Ozan, Kassem, Esser (76. Hinrichsen), Kittel (33. Males), Kapidzija (61. Kierzek), Muharemovic (60. Gianfranco Disanto).