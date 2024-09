Am vergangenen Wochenende hat der FVLB noch ein äußerst intensives Trainingswochenende abgehalten. Los ging es am Samstagmorgen um 7 Uhr mit Läufen auf der Finnenbahn. Auch ein Krafttraining mit Gewichtheberin Sophie Eichkorn stand auf dem Programm. Zu guter Letzt gastierte Lörrach-Brombach am Sonntag in der ersten Runde des Südbadischen Verbandspokals bei Bosporus FC Friedlingen. Mit 7:3 setzte sich der haushohe Favorit aus dem Grütt durch. „Die Jungs waren da dann wirklich auch am Anschlag“, lässt Invernale wissen, der sich freut, dass regelmäßig über 20 Spieler im Training sind. Am kommenden Mittwoch trifft man nun in Runde zwei auf Nachbar SV Weil.