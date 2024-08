Fußball: „Wird’s mehr, nehmen wir’s gerne mit“

Als wir Mick Fahr als Trainer geholt haben, gaben wir intern das Ziel aus, langfristig den Aufstieg in die Bezirksliga zu realisieren. Das war 2016. Mick war noch eine Saison für die zweite Mannschaft verantwortlich und stieg dann am 1. Juli 2017 als Cheftrainer der „Ersten“ ein. Mit ihm, der sicherlich ein Glücksfall für den Verein war und ist, haben wir nun das ersehnte Ziel geschafft. Das Fundament der ersten Mannschaft ist sehr solide. Nicht wie in grauer Vorzeit, als wir zweimal in die Bezirksliga aufgestiegen sind und es dann postwendend wieder nach unten ging. Diesmal wollen wir uns in der Liga etablieren und damit den Fußball in Hauingen auf eine höhere Stufe stellen. Das erste Meisterschaftsspiel hat der FC Hauingen am Samstag zu Hause gegen den FC Hochrhein mit 2:0 gewonnen.