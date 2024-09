Fußball: Wittlingen auf der Erfolgswelle

VfB Waldshut (9.) - FC Wittlingen (1.); Sa.; 16 Uhr: Der FC Wittlingen schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle, die nicht abzuebben scheint. Nach dem Start nach Maß in der Bezirksliga (drei Siege aus drei Partien, 16:0 Tore) setzte die Muto-Elf auch im Bezirkspokal mit einem 6:0 im Lokalderby beim TuS Efringen-Kirchen ein weiteres Ausrufezeichen. „Das ist sehr ordentlich aktuell. Wir schaffen es, die Spannung hochzuhalten und haben in den letzten fünf Pflichtspielen kein Gegentor bekommen“, hebt Fabio Muto, Übungsleiter des FCW, besonders die Defensivarbeit seiner Mannschaft hervor. Auch in der Offensive läuft’s. Speziell Kevin Etienne, Neuzugang aus Bad Bellingen, ist bereits in der Frühphase der neuen Saison in Topform. Zu seinen vier Bezirksliga-Treffern steuerte er am Mittwoch in Efringen einen Dreierpack bei. Personell hat Muto für die Partie am Wochenende wieder zahlreiche Möglichkeiten. Eher unwahrscheinlich ist allerdings ein Einsatz von Richard Geyland (Knie). Noch lange ausfallen wird Catu Hucke. Er wurde am Mittwoch am Kreuzband operiert.

SG Mettingen/Krenkingen (8.) - SV Herten (5.); So.; 16.30 Uhr: Die Hertener haben die erste Saisonniederlage am vergangenen Wochenende beim TuS Lörrach-Stetten offenbar schnell abhaken können. Unter der Woche zog die Mannschaft von Trainer Bülent Güzel nach einem 7:2-Auswärtssieg bei A-Ligist TuS Maulburg problemlos in die nächste Pokalrunde ein. Sascha Strazzeri traf dreimal. Mit diesem Erfolg im Rücken geht es für den SVH am vierten Spieltag zum dritten Auswärtsspiel binnen acht Tagen. Gute Nachrichten ereilten die Grün-Gelben von Kapitän Marco Romano. Seine Operation ist gut verlaufen. Der Defensivspezialist falle allerdings noch einige Monate aus, informiert Güzel, der in dieser Woch das Hauptaugenmerk im Training auf den taktischen Aufbau legte. Gegen Mettingen/Krenkingen ist der Hertener Cheftrainer einmal mehr gezwungen, Veränderungen in der Startformationen vorzunehmen. So steht neben zahlreichen Urlaubern auch Jens Murawski nicht zur Verfügung. Der 28-Jährige hatte in Stetten wegen eines Handspiels auf der Linie die Rote Karte gesehen.