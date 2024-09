Nicht geglänzt, aber die Partie siegreich beendet. Der FC Wittlingen hat durch den Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Waldhaus seine Tabellenführung verteidigen können. Auch wenn nicht alles Gold war, was glänzt, war FCW-Trainer Fabio Muto mit dem Auftreten seiner Truppe zufrieden. Einzig mit der Chancenverwertung haderte Muto: „Die Effizienz ist uns abhanden gekommen“, bemängelte Muto. Insbesondere der Start in die zweite Halbzeit, Wittlingen führte zur Pause mit 1:0, prangerte Muto an. „Wir hatten durch Yannik Scheurer, Arian Palatini und Saner Hauri drei Großchancen vergeben.“ Und der Schock folgte auf dem Fuß. Bei einem der wenige Offensivaktionen der Gäste gelang Yannic Rüd nach knapp einer Stunde der überraschende 1:1-Ausgleich. Muto sah sich im falschen Film. Allerdings zeigte seine Truppe zügig eine Reaktion. Ein Foul an Scheurer im Strafraum ahndete der Unparteiische mit Strafstoß, und Miklas Alem schoss seine Farben wieder in Führung. Allerdings musste Wittlingen nochmals eine Schrecksekunde überstehen, nachdem ein Gästespieler in der 80. Minute freistehend den Ausgleich verpasste. Patrick Streule erlöste schließlich alle Wittlinger Nerven mit der Entscheidung (82.).