Fußball: Wittlingen revanchiert sich bei der SG

SV Herten – FC Zell 0:1 (0:0). – Tief durchatmen mussten die Spieler des FC Zell nach einem hart umkämpften Sieg beim Ligakonkurrenten aus Herten im Viertelfinale des Bezirkspokal Hochrhein. In einer ausgeglichenen Partie deutete lange Zeit alles auf eine Verlängerung hin, ehe Kapitän Tim Heininger die Schwaneölf aus dem Wiesental in der Schlussviertelstunde mit dem Treffer des Tages sein Team in das Halbfinale schoss.

Überraschend überlegen präsentierten sich die Gastgeber aus Herten über weite Strecken der ersten Hälfte, ließen ein ums andere Mal gute Gelegenheiten auf eine Führung aus. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fingen die Gäste an, selbst aktiver am Spielgeschehen teilzunehmen. Aaron Reiß verzog zunächst aus kurzer Distanz knapp (41.). Nach dem Seitenwechsel gewann die Partie besonders in der Schlussphase an Spannung. Den Roten Karton sah der Hertener Innenverteidiger Jens Murawski in der 70. Minute, nachdem ihm Michael Kuttler enteilt war. Zuvor flachte die Partie in Hälfte zwei etwas ab, Zell übernahm mehr und mehr das Ruder. Das zahlte sich aus.

Der eingewechselte Youssouf Toure chippte die Kugel im Sechzehner zielgenau auf den zweiten Pfosten, Kapitän Tim Heininger schob locker zum umjubelten 1:0 ein (79.). Zahlreiche aussichtsreiche Abschlüsse sowie ein indirekter Freistoß innerhalb des Strafraums reichten jedoch an diesem Pokalnachmittag nicht für den Ausgleich und eine damit verbundene Verlängerung aus.