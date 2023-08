Aus nach der Vorrunde DFB-Frauen vermasseln WM - Popp: "Nicht zu begreifen"

Die deutschen Fußballerinnen haben in Australien die größte Blamage ihrer Historie erlebt und sind ein gutes halbes Jahr nach den DFB-Männern in Katar ebenfalls schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg legte gegen Südkorea einen völlig fahrigen Auftritt hin und kam nur zu einem 1:1 (1:1). Damit musste die DFB-Auswahl Marokko (1:0 gegen Kolumbien) in der Gruppe H vorbeiziehen lassen und flog als Tabellendritter aus dem Turnier.

"Um ehrlich zu sein, ist es noch gar nicht zu begreifen", sagte die sichtlich geschockte Popp im ZDF. "Ich kann noch gar nicht so ganz verstehen, was hier gerade abgeht." Auch der vierte Turniertreffer der Kapitänin war vor 38.945 Zuschauern in Brisbane zu wenig. Popp hatte mit ihrem vierten Turniertor (42. Minute) die südkoreanische Führung durch So-Hyun Cho (6.) ausgeglichen. Nach dem 6:0 gegen Marokko und dem 1:2 gegen Kolumbien fiel den deutschen Frauen gegen den Außenseiter aus Asien lange wenig ein.