Fußball-WM in Katar Gareth Bale - wer sonst: "Noch nie im Stich gelassen"

"Er hat uns noch nie im Stich gelassen. Alles dreht sich wieder um Gareth Bale", sagte Trainer Rob Page nach dem 1:1 (0:1) der Dragons ("Drachen") gegen die USA im ersten Gruppenspiel seines Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Den Punkt sicherte sich der 33 Jahre alte Kapitän Bale vom Punkt.

Mit einem an ihm selbst verschuldeten Strafstoß erzielte der Stürmerstar in der 82. Minute den Ausgleich, nachdem Timothy Weah die Amerikaner vor 43.418 Zuschauern in Führung gebracht hatte (36.). "Zu einer Million Prozent sicher" sei er gewesen, so Page im Interview des Fernsehsenders ITV, dass Bale trifft. "Keine Zweifel in meinem Kopf" - so bestätigte es auch Bale.