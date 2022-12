Fußball-WM in Katar Weltmeister Argentinien daheim - Empfang wartet

Nach dem 4:2 im Elfmeterschießen gegen die Franzosen hatten Lionel Messi und Co. bis in die frühen Morgenstunden in Doha Party gemacht. Anschließend waren sie per Bus in Richtung Flughafen aufgebrochen. Mit Flug AR1915 von Aerolíneas Argentinas ging es für die "Albiceleste" dann in die Heimat.