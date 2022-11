Fußball-WM Mbappé bannt Weltmeister-Fluch und zieht mit Zidane gleich

Die vor dem Turnier noch als Geheimfavorit gehandelten Dänen, die durch den Ex-Gladbacher Andreas Christensen zwischenzeitlich ausglichen (68.), stehen mit einem Punkt aus zwei Spielen am Mittwoch gegen Australien unter Siegzwang. Trainer Kasper Hjulmand erinnerte aber daran, dass sein Team bei der letztlich so erfolgreichen EM im Vorjahr nach zwei Spielen noch null Punkte auf dem Konto hatte und trotzdem das Halbfinale erreichte. "Die Ausgangslage ist klar: Make it or break it", sagte Hjulmand. Alles oder nichts also. "Wir müssen Australien schlagen, das wissen wir. Aber wir sind bereit, und das werden wir am Mittwoch zeigen."