Fußball: Wochen der Entscheidung

Zwar führt der SV Weil II mit acht Zählern vor dem SV Eichsel die Tabelle an, allerdings weiß auch Co-Trainer Marco Kern, dass sein Team noch nicht am Ziel angekommen ist.

„Wir benötigen am Wochenende definitiv drei Punkte gegen Karsau. Besonders zuhause sollten wir auf alle Fälle parat sein“, gibt sich Kern dennoch selbstbewusst. Personell ist die Landesliga-Reserve der Grenzstädter in der wichtigen Saisonphase bestens aufgestellt. „Bis auf Sandro Samardzic sollte uns der gesamte Kader zur Verfügung stehen“, so Kern. Vermutlich wird auch Riccardo Scicchitano am Sonntag (15 Uhr) nach überstandener Verletzung wieder in den Weiler Kader zurückkehren.