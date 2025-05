Fußball: Wohin führt der Weg des VfR?

Sogar Rang 14 könnte zum Klassenerhalt reichen

Der Rückstand zum Freiburger FC II, der auf Rang 13 liegt, scheint nach aktuellem Stand der Dinge irrelevant, da die erste Mannschaft der Breisgauer vor dem Abstieg in die Landesliga, Staffel II, steht. Damit wäre auch gleichzeitig ein Zwangsabstieg der Freiburger Reserve verbunden.

Um also die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, muss sich der VfR Bad Bellingen in den verbleibenden fünf Partien mindestens vor den FV Herbolzheim schieben und dann auf einen Aufstieg des Vizemeisters (derzeit SV 08 Laufenburg) über die Relegation hoffen. Sollte dem Freiburger FC doch noch der Klassenerhalt in der Verbandsliga gelingen, müsste der VfR auch noch am Freiburger FC II vorbei. Für dieses Vorhaben braucht die Mannschaft von Marvin und Robert Riede aber zwingend Punkte im Saisonendspurt. Am Wochenende bietet sich gegen den Tabellenneunten aus Rheinfelden im Bad Bellinger Rheinstadion die erste Chance.