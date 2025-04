Fußball: Wohin geht die Reise?

Vom einen Hochrhein-Derby geht es für die Fußballer des FV Lörrach-Brombach und SV 08 Laufenburg direkt in das nächste. In das äußerst enge Duell um Rang zwei, der zur Aufstiegsrelegation in die Verbandsliga qualifiziert, könnten beide Teams in den verbleibenden sieben Partien noch eingreifen.