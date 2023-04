Fußball „Wollen alles reinhauen“

Standen Sie schon einmal in einem Pokal-Finale?

Als Trainer noch nicht. Als Spieler durfte ich das schon zweimal erleben, einmal mit dem SV Weil und später mit dem FC Zell. Mit Weil haben wir leider das Finale des südbadischen Pokals in Bötzingen gegen Teningen verloren. Wir hatten damals eine super Mannschaft beisammen. Ich bin damals leider aber nicht zum Einsatz gekommen. Vor ein paar Jahren haben wir dann mit Zell gegen Wittlingen gewonnen. So einen Pokal zu gewinnen, das ist einfach geil. Jetzt will ich das auch als Trainer schaffen.

Moritz Keller hat sich in den vergangenen Monaten toll entwickelt, steht schon bei 16 Saisontoren. Wie beurteilen Sie seine Leistungen?

Moritz ist ein richtig talentierter Junge mit wahnsinnig viel Potenzial. Er macht eine super Entwicklung durch, auch was seine Art angeht, seine Mitspieler zu begeistern und zu motivieren. Das ist neben den Toren genauso wichtig. Am Moritz werden wir in den nächsten Jahren in der Region noch sehr viel Spaß haben. Zusätzlich zu seinen Toren hat er fast genauso viele Assists. Er ist auch als Ideengeber für uns von großer Bedeutung.