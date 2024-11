Fußball: „Wollen im Flow bleiben“

Herr Muto, wie sind der FC Wittlingen und Sie persönlich in der vergangenen Woche mit der Spielabsage umgegangen?

Ich hatte tatsächlich bereits am Samstagabend einen Indoor-Soccer Platz für den Sonntag reserviert (lacht). Wir rechneten natürlich bereits ein wenig mit der Spielabsage und haben uns dann am Sonntag vollzählig in der Halle getroffen. Wir wollten unbedingt im Flow bleiben und hatten dazu, trotz des Spielausfalls, noch eine gehörige Portion Spaß.