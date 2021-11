Fußball „Wollen jetzt den Hebel wieder umlegen“

Nach dem verheißungsvollen Start unter Interimstrainer Hanspeter Schlagenhof und Assistent Sergej Triller setzte es für die U23 des FV Lörrach-Brombach drei Niederlagen in Serie. Vor einer Woche hatten die Grütt-Kicker spielfrei. „Das kam uns jetzt schon auch gelegen. Wir haben gut trainiert, und der eine oder andere Verletzte ist wieder zurück“, betont Schlagenhof. „Wir wollen den Hebel nun wieder umlegen. Es war jetzt aber auch nicht alles schlecht. Unser Ziel ist es, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in den kommenden Wochen zu schaffen.“ Der Übungsleiter freut sich, dass die Zukunft bei der U23 auf der Trainerbank seit vergangener Woche geklärt ist. Thorsten Meier wird ab der Rückrunde die Mannschaft leiten (wir berichteten). „Somit kehrt Ruhe herein. Die Spieler wissen jetzt Bescheid, und das ist gut so.“

Bosporus FC Friedlingen (16.) – SV Buch (5.); So.; 14.30 Uhr: Es bleibt dabei: Der Bosporus FC Friedlingen bekommt einfach keine Stabilität in seine Leistungen. Auf das leidenschaftliche 4:3 im Kellerduell gegen den FC Schlüchttal, wo die Grenzstädter zu siebt das Spiel beendet hatten, folgte ein ernüchterndes 2:8 beim SV Herten am Dienstagabend. „Wir haben nicht die Qualität, um regelmäßig zu punkten“, ist Trainer Riza Bilici ehrlich. Deshalb steht für den Übungsleiter auch fest, „dass wir in der Winterpause personell etwas tun werden.“ Mit acht Zählern aus 14 Spielen sind die Nichtabstiegsplätze zumindest noch in Reichweite für die Friedlinger.