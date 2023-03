Fußball „Wollen unser Bestes abliefern“

Der SV Herten möchte sich so schnell wie möglich von den Abstiegsplätzen der Bezirksliga Hochrhein entfernen. Qualität steckt in der Mannschaft genug, auf dem Platz hapert es allerdings noch. Im Heimspiel am Samstag, 17 Uhr, trifft Herten auf die SG Mettingen/Krenkingen.