Fußball „Wollen vier Wochen Vollgas geben“

Es könnte eine Partie der vielen Tore werden, was aber nicht an den jeweiligen Stürmerqualitäten liegt, sondern viel mehr an den Abwehrreihen. Die Hausherren mussten bisher 35 Gegentreffer hinnehmen, bei den Gästen stehen 28 Tore auf der Negativseite.

Fußballspielen muss Domagala seinen Spielern nicht mehr beibringen, derzeit ist vielmehr die Kopfarbeit gefragt. „Es ist für die Jungs schwer zu verstehen, dass sie Woche für Woche ihre Leistung abrufen, aber am Ende dafür nicht belohnt werden.“ Entsprechend wurden in der Vorbereitung auf das Match gegen den Konkurrenten aus dem Schwarzwald viele Gespräche geführt – sowohl in der Gruppe als auch individuell. „Wir sind uns alle der Situation bewusst. Die nächsten vier Wochen wollen wir Vollgas geben“, so Domagala. Die bisherige Saisonbilanz des VfR Bad Bellingen liest sich bitter: Drei Siege, zwei Unentschieden und neun Niederlagen haben die VfRler bisher geholt. Beide Mannschaften sind aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gegangen. Domagala weiß um die Stärken der Kirchzartener und hat seine Mannschaft taktisch entsprechend eingestellt.