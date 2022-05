Fußball Wow, was für ein Auftritt!

In der Tat: Die Mannschaft aus dem Weiler Nonnenholz trumpfte vor der Pause gewaltig auf. Begünstigt wurde die Galavorstellung von der Tatsache, dass die Blauen nach neun Minuten bereits 2:0 führten. Und das kam so: Nach nicht einmal 60 Sekunden erlief Ridje Sprich einen Pass in die Tiefe. Weils Torjäger legte die Kugel uneigennützig quer. Und in der Mitte stand David Groß völlig blank. Der Schlaks hatte keine Mühe, die Kugel mit der Innenseite im Denzlinger Kasten unterzubringen.

Die Denzlinger schliefen weiter den Schlaf der Gerechten, gewährten den Gästen aus der Grenzecke weiterhin in ihrer Hälfte viel zu viel Raum. Das nutzten sie in der 9. Minute weidlich aus. Wieder war es ein Pass in die Schnittstelle, der die Gastgeber-Abwehr aushebelte. Sprich lief alleine auf Torwart Dominik Bergdorf zu und versenkte die Kugel clever.

Wer nun gedacht hatte, dass der Tabellenführer geeignete Maßnahmen ergreifen würde, um das Blatt zu wenden sah sich getäuscht. Bis zum Pausenpfiff dominierte weiter der abstiegsbedrohte Gast. „Die Denzlinger dürfen über das 0:2 zur Pause nicht meckern. Gemessen an den Torgelegenheiten, hätten wir auch höher führen können. In der 19. Minute wurde uns noch ein klarer Elfer versagt“, sagte Schepperle.

Zwei Minuten nach Wiederanspiel hätte Sprich das Spiel bereits früh entscheiden können, als er nach einem langen Ball die Kugel an die Lattenunterkante jagte. Von dort sprang die Kugel ins Feld zurück.

So aber wurde es noch einmal spannend, als der Ex-Auggener Musu Jaiteh den Anshclusstreffer markierte. Fast wäre in der 96. Minute noch der unverdiente Ausgleich gefallen, doch der Unparteiische ahndete ein Foulspiel der Gäste nicht. „Da hatten wir Glück. Nach den vielen späten Gegentoren haben wir uns das aber verdient. Dafür brauchen wir uns nicht zu entschuldigen“, so Schepperle.