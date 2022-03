Fußball Wunderlich-Tor am Geburtstag

Bereits in der Vorwoche stand Asik, der im Sportvorstand auch als Spielausschussvorsitzender tätig ist, zwischen den Pfosten. Mit Asik im Tor hielt die Schopfheimer 2:1-Führung bis in die 72. Minute. Dann zeigte Schiedsrichter Jonas Probst erneut auf den Punkt. Dieses Mal aber für die Hausener. Wunderlich, der am Samstag seinen 29. Geburtstag feierte, nahm sich der Sache an und verwandelte sicher. Es war sein 17. Treffer in dieser Saison. „Mit ein bisschen Glück machen wir vielleicht sogar noch das 3:2, aber im Großen und Ganzen geht das schon in Ordnung. Ich denke, beide Mannschaften können mit diesem Ergebnis leben.“