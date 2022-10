Fußball Wunderlichs Fair Play-Geste

Auf den achten Tabellenplatz ist der SV Schopfheim vorgerückt. Die Kraehling-Elf bezwang den SV Todtnau deutlich mit 6:1. Mann des Spiels war der erst 18-jährige Anes Mujakic mit drei Treffern. „Anes ist einer von sieben 18-Jährigen, die gegen Todtnau im Kader waren. Fünf davon standen in der ersten Elf“, betont Coach Uwe Kraehling. „Anes soll sich in aller Ruhe und Unaufgeregtheit entwickeln.“ Trotz des Dreierpacks wollte Kraehling die tolle Teamleistung seiner Schützlinge in den Vordergrund stellen. „Alle sechs Tore von uns waren schön.“ Der Weg mit den vielen jungen Schopfheimern scheint sich schon jetzt auszuzahlen. „Die Jungs kennen unser Konzept und spielen mit Spaß zusammen Fußball. Das soll auch so bleiben.“

Dank des zweiten Saisonsiegs (3:1) hat der SV Weil II den SV Herten II in der Tabelle überholt. Elementar wichtig war der 1:1-Ausgleichstreffer der Weiler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Dirk Bürgin. „Das hat uns noch einmal einen Motivationsschub gegeben“, erklärt Weils Übungsleiter Marco Kern. Für die Führung sorgte dann Ferit Fazliji mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 77. Minute. „Ich finde, wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Man hat gemerkt, dass wir diesen Sieg wollten. Die drei Punkte gehen in Ordnung.“