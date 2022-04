Fußball Xhemaili bleibtin Freiburg

Die 19-Jährige wechselte im vergangenen Sommer in den Breisgau und kam bislang auf 18 Einsätze in der Frauen-Bundesliga. Die Schweizer Nationalspielerin bereitete in der laufenden Spielzeit fünf Tore vor und traf am vergangenen Spieltag gegen Sand erstmalig selbst.

„Riola ist noch sehr jung und hat viel Talent. Ich bin froh, dass sie ihre Entwicklung beim Sport-Club fortsetzen will. Sie hat den Sprung von der Schweizer in die Deutsche Bundesliga geschafft. Jetzt geht es darum, sich Schritt für Schritt in dieser Liga zu etablieren“, sagt SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.