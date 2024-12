Der FC Wittlingen hat seinen ersten Winterneuzugang bekanntgegeben. Zum Januar 2025 schließt sich dem FCW ein alter Bekannter an. Der 29-jährige Yannik Böhler kehrt zum Bezirksliga-Spitzenreiter zurück. Nachdem er in der Saison 2017/2018, ebenfalls zur Winterpause, erstmals nach Wittlingen wechselte, absolvierte er im Kandertal bis zum Ende der Saison 2020/2021 55 Ligaspiele in der Bezirks- und Landesliga. In der Folge zog es den Abwehrspieler nach einer Saison beim SV Weil zum SV Herten, wo er bis zuletzt aktiv war. In der Hinrunde der laufenden Saison kam er auf 13 Einsätze für den SV Herten (ein Tor, ein Assist). Mit der Verpflichtung Böhlers will der FCW die Lücke schließen, welche durch den langfristigen Ausfall von Außenverteidiger Catu Hucke (Kreuzbandriss) entstanden ist.