Fußball Zäsur bei den Frauen des FC Hausen

Wittlingen empfängt den Tabellenzweiten

Ebenfalls ein Heimspiel haben die Frauen des FC Wittlingen. Die Kandertälerinnen empfangen just jene Mannschaft, die dem FC Hausen am vergangenen Wochenende die 0:8-Niederlage verpasst hat: Die SG Gegenbach/Zell/Fischerbach gastiert am Sonntag in Wittlingen. Am vergangenen Wochenende hatte das Teamvon Cheftrainer Torsten Sohm erst in der Schlussphase beim SV Deggenhausertal mit 1:2 verloren.

Nach der zweiten Saisonniederlage liegen die Wittlingerinnen momentan auf dem fünften Rang in der Tabelle. Der Gegner ist Tabellenzweiter. Leicht wird es also nicht werden, wenn im ersten Heimspiel in der Rückrunde ein Sieg geplant ist.