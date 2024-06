LÖRRACH. Das 5:0 im Heimspiel gegen den SV Todtnau hat den TuS Kleines Wiesental letztlich nicht retten können. Die Tegernauer, ein Kreisliga-A-Urgestein, steigen gemeinsam mit Todtnau in die B-Klasse ab. Absteigen muss auch der Drittletzte SV Karsau, der am letzten Spieltag zu Hause gegen den FC hausen den Kürzeren zog. Sicher gerettet sind dagegen Lörrach-Brombach II und der FC Steinen-Höllstein. Im direkten Duell behielt der FVLB II mit 4:1 die Oberhand und wendete damit eine mögliche Relegation ab. Gespannt auf die Bezirksliga blickt nun der TuS Maulburg. Die Maulburger haben sich dank eines 3:2-Erfolgs beim FC Wallbach noch auf Platz 13 verbessert. Hätte die Mannschaft von Spielertrainer Vedat Erdogan dieses Spiel übrigens verloren, wäre der TuS direkt abgestiegen So eng ging es am letzten Spieltag zu. Die Konstellation für Maulburg schaut nun wie folgt aus: Wenn aus der Bezirksliga Hochrhein drei Mannschaften absteigen, dann wird es keine Abstiegsrelegation der Viertletzten geben. Das würde bedeuten, dass Maulburg gerettet ist. Steigen aber vier Teams aus der Bezirksliga ab, muss Maulburg in die Relegation. Bis die Entscheidungen endgültig sind, dauert es jedoch noch bis Mitte Juni. Erst dann sind die letzten Relegationsspiele in den oberen Klassen in den Büchern.