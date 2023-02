Fußball Zeit der Prüfungen

SV Weil – FV Lörrach-Brombach

Am Samstag empfängt unter anderem der SV Weil den FV Lörrach-Brombach ab 14.30 Uhr im Weiler Nonnenholz-Stadion. Nach der überraschenden Niederlage des FVLB am vergangenen Wochenende erwartet Lörrachs Cheftrainer Tiziano Di Domenico ein etwas anderes Auftreten seiner Mannschaft. „Ergebnisse sind zweitrangig. Ich will einfach mal ein gutes Spiel sehen. Die erste Halbzeit war okay, in der zweiten Halbzeit waren wir grottenschlecht“, so der Trainer. „Eine gewisse Ordnung und Spielkontrolle geben wir vor. Da wollen wir eine Steigerung sehen. Das war letzte Woche leider nur in der ersten Halbzeit der Fall.“