Fußball Zell mit Verletzungssorgen

Auch wenn es am vergangenen Wochenende für Zell gegen den VfR Hausen eine Niederlage gab, so nimmt Müller viele positive Dinge mit in das Match gegen den Mitaufsteiger. „Die Rollen war vorher klar verteilt. Aber wir haben die Sache gut gemacht“, so Müller. Ab der 60. Minuten mussten die Zeller dann aber ihrem bis dahin geleisteten Aufwand Tribut zollen. Die Kräfte schwanden bei einigen Spieler zusehends und von der Bank fehlt es den Hausherren dann einfach an den Optionen.

Bei den Zellern war das Problem, dass schon in der Anfangsformation Spieler standen, die quasi vom Flughafen auf den Sportplatz kamen. „Das waren so die 20 Prozent, die uns dann vielleicht gefehlt haben.“ Ein Umstand, der an diesem Wochenende gegen Wolfenweiler-Schallstadt nicht mehr der Fall sein wird.