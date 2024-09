Fußball: Zell nun auf einem guten Weg

TuS Lörrach-Stetten (2.) – SG Mettingen/Krenkingen (6.), Sa.; 15 Uhr: Mehr Mühe als erwartet hatte der TuS Lörrach-Stetten unter der Woche im Bezirkspokal bei B-Ligist FC Huttingen um Coach Uwe Berger. Nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte, schaltete Stetten, bei denen auch etwa Fabio Viteritti mit dabei war, in der Verlängerung einen Gang höher und zog letztlich durch ein 5:2 in die nächste Runde ein. Punktgleich mit dem FC Wittlingen hat Stetten in der Liga bislang stark performt. „Ich will nicht klagen“, sagt deshalb auch Trainer Sascha Müller. Seine ersten Einsätze nach der Rückkehr verzeichnete zuletzt Dennis Heil. „Ich erwarte von ihm das, was ich von allen anderen auch erwarte: sich einbringen und versuchen, das Maximum abzurufen.“ Sowohl beim 4:0 in Waldhaus als auch in Huttingen stand der 37-jährige Heil in der Startelf, was allerdings nicht heißt, dass das jetzt die Regel sein wird. Müller: „Jeder Kaderspieler kann sich über Training oder Spiel die Option verschaffen, zu beginnen.“

FC Hauingen (9.) – SV Waldhaus (8.); Sa., 15.30 Uhr: Zum Aufsteigerduell kommt es in Hauingen. Beide Teams haben mit jeweils sechs Zählern einen ordentlichen Start in die neue Klasse hingelegt. „Ich bin froh, dass die Urlaubszeit nun zu Ende ist und wir dementsprechend auch wieder mit dem vollen Kader trainieren können“, sagt Hauingens Cheftrainer Mick Fahr. Von Beginn an ran darf wohl Fabio Kammerer. Er war bereits beim 3:2 in Schönau für die erste Elf vorgesehen gewesen, kam aufgrund einer privaten Veranstaltung aber erst Mitte der ersten Halbzeit in Schönau an.