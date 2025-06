Fußball: Zeller gehen beim SV Buch unter

Und auch Platz zwei, der zu den Aufstiegsspielen gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Freiburg berechtigt (momentan der FC Emmendingen), scheint in großer Gefahr. Denn durch den Sieg der SG FC Wehr-Brennet gegen den FC Hochrhein ist die Elf von Trainer Urs Keser in der Tabelle an den Wiesentälern vorbei gezogen.

Nicht nur das Spielglück, sondern auch personell, scheint der „Schwaneölf“ die Luft auszugehen. In Buch fehlten mit Tim Eckert, Tim Heininger, Michael Kuttler und Aaron Reiß wichtige Stützen. Zudem waren die beiden zuletzt so starken Torhüter Christian Rapp (privat verhindert) und Leon Tetzlaf (verletzt) nicht einsatzbereit. So feierte Lukas Graß sein Bezirksligadebüt zwischen den Pfosten. Es war sein erster Einsatz seit 19 Monaten. Und diese Situation nutzten die Gastgeber aus. Obwohl die Gäste mit viel Elan in die Partie starteten, sich ihnen die eine oder andere Chance bot, waren es die Bucher, die durch Dawid Armanowski in Führung gingen (12.). Nur neun Minuten später kam es knüppeldick für die Gäste. Ein Rückpass von Peter Krieg wollte Graß wegschlagen. Allerdings versprang der Ball auf dem unebenen Rasen, und kullerte zum 2:0 ins Gästenetz. Es war der Anfang vom Ende. pd/nod