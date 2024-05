Michael Kuttler schnürteinen Dreierpack

Das änderte sich aber radikal. Zunächst scheiterte der durchgebrochene Kevin Weiss (28.) knapp. Michael Kuttler, der sich beim FCZ langsam aber sicher zum Torjäger mausert, schockte den FSV anschließend mit einem Doppelschlag. Nach einem feinen Steckpass lief Kuttler in der 30. Minute alleine auf den Rheinfelder Kasten zu und spitzelte den Ball an Keeper Marco Buonacosa vorbei. Die Kugel prallte an den Pfosten, aber Zells Stürmer lief durch und schob das Spielgerät zur 1:0-Führung in den Kasten. Nicht einmal 60 Sekunden später stand’s bereits 2:0. Wieder war es Kuttler, der einen Konter erfolgreich abschloss.