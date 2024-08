SCHÖNAU. Der Grund: Der Kunstrasen im heimischen Jogi-Löw-Stadion wird saniert. Das vorerst letzte Heimspiel findet am 5. Oktober gegen Zell statt, anschließend stehen gleich acht Auswärtsspiele auf der Agenda. Das wird sicherlich eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Wo die Schönauer in dieser Zeit trainieren werden, klärt zurzeit noch die Vorstandschaft. Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison wolle man heuer eine sorgenfreie Runde spielen. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn wir relativ verletzungsfrei bleiben, ist Platz neun und besser möglich“, zeigt sich Trainer Manfred Knobel vorsichtig optimistisch. Mit Ismail Demirci (TuS Binzen) hat Schönau eine wichtige Stütze abgeben müssen, neu im Team ist indes Hannes Laile. Er kam aus Todtnau. „In der Vorbereitung hat jeder Spieler aus der zweiten Mannschaft die Chance bekommen, es in die ‚Erste‘ zu schaffen“, sagt Knobel. Solange die Saison der Reserve noch nicht losgegangen ist, stockt Knobel den Kader auf 24 Spieler auf. „Der Konkurrenzkampf tut allen gut.“ Zum Auftakt gegen die SG FC Wehr-Brennet am Freitagabend, 20 Uhr, fehlt Knobel ein Trio um Leon Hesselbarth (Leistenprobleme). Die SG FC Wehr-Brennet geht in ihre letzte gemeinsame Saison. Nach der Runde lösen der FC Wehr und die Spvgg. Brennet-Öflingen ihre Verbindung nach dann fünf Jahren auf. „Brennet will wieder eigenständig werden, auch wenn es dann die Kreisliga C ist“, erklärt SG-Coach Urs Keser, der ähnlich wie Knobel eine sorgenfreie Spielzeit anvisiert. Zu Beginn der Vorbereitung sah alles noch ziemlich vielversprechend aus bei der SG. Mehr als 20 Spieler im Training, überzeugende Testspiele gegen Lörrach-Stetten und Landesligist FSV Rheinfelden. Inzwischen hat sich die Lage geändert. Keser fehlen sage und schreibe zehn Spieler verletzungsbedingt. Torhüter Pascal Lindenmann hat es etwa an der Schulter erwischt, Routinier Alex Rebis (Bänder), Marco Götz (Knie) oder Sohn Gabriel Keser (Meniskus) stehen allesamt erst einmal nicht zur Verfügung. „Gerade habe ich nur noch 13, 14 Mann für das erste Spiel. Insgesamt bin ich trotzdem entspannt, weil wir einen guten Kader haben“, betont Keser. Patrick Keller (TuS Efringen-Kirchen) und sechs Akteure aus der eigenen A-Jugend sind neu dabei. fas